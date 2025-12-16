Морозы до минус 50 градусов зафиксированы в Якутске. Местные блогеры показывают, как выглядит жизнь в экстремальном холоде и какие испытания приносит якутская зима. Регион к заморозкам готов, такие температуры обычно сказываются на режиме работы школ.

С 1-го по 8-й класс перевели на удаленку, старшие классы ходят в школу по желанию – можно присутствовать на уроке онлайн, но предупредив своего классного руководителя.

