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В Ростовской области заявили о планах забрать памятник Екатерине II из Одессы

В Ростовской области заявили о планах забрать памятник Екатерине II из Одессы

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В Ростовской области хотят забрать из Одессы памятник Екатерине II. С такой инициативой выступили депутаты законодательного собрания региона. Их поддержал губернатор Василий Голубев.

Идея возникла после того, как власти Одессы приняли решение снести монумент и начали подготовку к демонтажу. Скульптуру Екатерины II замотали в черную пленку, постамент обнесли оградой.

Памятник, который венчает статуя императрицы, представляет из себя монумент в честь всех основателей этого черноморского города – де Рибаса, де Волана, Потемкина и Зубова. Он был установлен в 1900 году, а в последнее время памятник часто подвергался нападкам вандалов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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