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Новости регионов: аэропорт Анадыря на Чукотке закрыли до улучшения погодных условий
Аэропорт Анадыря на Чукотке закрыли до улучшения погодных условий. Между тем снежная буря, по прогнозам синоптиков, уляжется только на следующей неделе.
Тем временем в Санкт-Петербурге снег уже разгребают, причем с городских крыш он летит прямо на пешеходов. И пока одни уворачиваются от летящих с кровли обильных осадков, другие успевают их снимать. На кадрах видно, что никаких ограничительных лент коммунальщики не используют.
В Калуге водитель на зимней дороге сыграл в "автомобильный бильярд". Возможно, пытаясь встать на стоянку, он врезался в две припаркованные машины. По инерции одна из них следом задела третий автомобиль. После этого виновник ДТП сдал назад, врезался еще в один автомобиль и уехал. Теперь нарушителя ищет полиция.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.