МЧС предупредило о снегопаде и ветре в Москве в выходные

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Происшествия

Новости регионов: аэропорт Анадыря на Чукотке закрыли до улучшения погодных условий

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Аэропорт Анадыря на Чукотке закрыли до улучшения погодных условий. Между тем снежная буря, по прогнозам синоптиков, уляжется только на следующей неделе.

Тем временем в Санкт-Петербурге снег уже разгребают, причем с городских крыш он летит прямо на пешеходов. И пока одни уворачиваются от летящих с кровли обильных осадков, другие успевают их снимать. На кадрах видно, что никаких ограничительных лент коммунальщики не используют.

В Калуге водитель на зимней дороге сыграл в "автомобильный бильярд". Возможно, пытаясь встать на стоянку, он врезался в две припаркованные машины. По инерции одна из них следом задела третий автомобиль. После этого виновник ДТП сдал назад, врезался еще в один автомобиль и уехал. Теперь нарушителя ищет полиция.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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