Новости России: в Екатеринбурге на фасад Дома офицеров вернули барельеф Сталина

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В Екатеринбурге журналисты требуют убрать с Дома офицеров барельеф Сталина. В интернете собирают подписи под петицией в адрес министра обороны и мэра Екатеринбурга. Изображение генералиссимуса появилось во время реставрации здания. Полагают, что военные решили вернуть Дому офицеров исторический облик. А он включает и портрет Иосифа Виссарионовича. По мнению авторов петиции, появление облика Сталина в центре Екатеринбурга угрожает гражданскому миру и вызовет серьезное напряжение в обществе.
В Санкт-Петербурге двое офицеров полиции оказались в больнице после обрушения фасада доходного дома. На углу 4-й Советской и Мытнинской улиц на них упали куски эркера и лепнины со здания еще дореволюционной постройки. Майора и подполковника полиции госпитализировали с сотрясением мозга. Коммунальщики, которые отвечают за состояние этого здания заверяют, что ранее уже предлагали быстрее начать капитальный ремонт фасадов.
В Петербурге в Невском районе пожарные устроили хоровод вокруг елочки на проспекте Большевиков. Оказалось, что снимают ролик ко Дню спасателя, который празднуют 27 декабря.
На Камчатке пограничники спасли из рук браконьеров 11 соколов-кречентов. Их держали в специально оборудованных подвалах. Преступники хотели продать краснокнижных птиц за границу. Просили за них больше 13 миллионов рублей.
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