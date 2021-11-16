Жители Петербурга и Ленинградской области увидели северное сияние

В ночь на вторник, 16 ноября, жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области увидели северное сияние.

До того как небо заволокло тучами, очевидцы успели сделать множество фотографий и видеороликов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.