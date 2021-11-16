Новости России: в Тюмени у урны подвесили за ноги фигуры людей

В Тюмени в одном из микрорайонов у урны подвесили за ноги фигуры людей, обмотанных мусорными мешками. Неизвестные авторы этой инсталляции таким образом решили бороться за чистоту города. Сделали, так сказать, предупреждение тем, кто выбрасывает мусор мимо баков.



Житель северной столицы вытащил из Невы рядом с "Эрмитажем" семикилограммового судака. Рыбачил между Дворцовым и Троицким мостом и домой вернулся вот с таким трофеем. Видео на странице в Instagram сопровождается восхищенными комментариями других рыболовов.

Чтобы попасть в сказочный мир Гарри Поттера, достаточно приехать в Башкирию. Там между Стерлитамаком и Белым озером запустили "Хогвартс-экспресс". Во время поездки можно встретить Волан-де-Морта, Хагрида и других персонажей романов Джоан Роулинг. Организаторы такой поездки с удивлением отмечают, что большинство пассажиров волшебного экспресса – взрослые без детей. А на вопрос об авторских правах заявляют, что Гарри Поттер – это такой же мейнстрим, как Дед Мороз, а значит принадлежит всему миру.

Дед Мороз из Великого Устюга перед новогодним туром по стране привился от коронавируса. Об этом сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. 18 ноября Дед Мороз отпразднует свой день рождения, зажжет в Великом Устюге первую новогоднюю елку и отправится по регионам. На все мероприятия, отметил губернатор, ждут гостей с QR-кодами, ПЦР-тестами или справками о перенесенном коронавирусе.