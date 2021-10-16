Новости России: бунт в колонии Владикавказа и режим ЧС в Екатеринбурге

Во Владикавказе в исправительной колонии несколько заключенных устроили бунт. На место происшествия прибыли автобусы со спецназом Росгвардии, а также машины скорой помощи. У стен колонии собрались и обеспокоенные родственники заключенных. Беспорядки, по их словам, произошли из-за ужесточения режима. Родственники утверждают, что им не дают общаться с близкими. Работников исправительного учреждения обвиняют в рукоприкладстве.

В камчатском райцентре Оссора возник дефицит хлеба. В соцсетях появились кадры, на которых за хлебом стоят очереди. Некоторые покупают по две, а то и по три буханки. Глава Карагинского района Вячеслав Гаврилов объяснил это недоразумение тем, что поселковый пекарь уехал в отпуск.

Режим ЧС ввели в Екатеринбурге в районе тления торфяника. Город уже почти неделю окутан смогом. К тушению подключились специалисты Уральской авиабазы. В скором времени на помощь придут и 50 курсантов института противопожарной службы. Специалисты тушат пожары круглосуточно. В МЧС рассказали, что израсходовали уже больше 13 тысяч тонн воды для обводнения тлеющего торфяника.

В Самаре машина чуть не утонула в яме с водой. На кадрах, которые сняли очевидцы, видно, что авто скрылось под водой почти наполовину. Огромная лужа образовалась из-за прорыва трубы с холодной водой. Чтобы вытащить автомобиль, понадобилась тяжелая техника.

В ряде северных районов Приморья, в том числе и в Хабаровске, выпал первый снег, однако он скоро растает. В регионе еще относительно тепло. Выпал снег и в некоторых районах Сибири. Пока не плотным слоем, а лишь немного припорошил верхушки деревьев. Зима только репетирует.