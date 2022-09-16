В Геленджике второй раз за год расцвели каштаны

Необычное природное явление наблюдают жители Геленджика. Здесь второй раз за год расцвели каштаны. Нежно-розовые бутоны украсили ветви, несмотря на то, что на дворе уже середина сентября.

По словам специалистов, это не аномалия. Каштаны, как и вишня, могут цвести дважды в году. Происходит это, если в конце августа достаточно тепло. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.