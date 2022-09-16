Новости регионов: штормовое предупреждение объявили в Приморье

Штормовое предупреждение объявили в Приморье на 17 сентября. Территории угрожает ослабевший тайфун "Муйфа". Прогнозируют сильные дожди, а также усиление ветра до 22 метров в секунду. Накануне здесь ввели режим ЧС федерального характера.

Река в Уфе окрасилась в фиолетовый цвет. Впервые это обнаружили в июне местные жители. С тех пор чиновники здесь ищут источник загрязнения, но так и не могут найти. За помощью обратились в местную прокуратуру. Теперь надзорное ведомство должно проверить предприятия, которые могут загрязнять воду.



Корабли Северного флота вернулись из дальнего похода в Средиземное море. В порт Североморска прибыли ракетный крейсер "Маршал Устинов", большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" и средний морской танкер "Вязьма". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.