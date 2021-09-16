В Шерегеше выпал первый снег

Первый снег выпал в Шерегеше. Кадры опубликовали очевидцы в Instagram.

Большегрузы попали в снежный плен на Чукотке. 20 грузовиков застряли на трассе Певек – Билибино. Водителям пришлось самостоятельно лопатами расчищать себе путь.

Ураган "Кийан" затопил Петербург. Порывы ветра достигали 20 метров в секунду. Повалены деревья и светофоры, разбиты машины, затоплены улицы. В одном из районов ураганный ветер выбил в доме оконную раму. Обошлось без жертв.

А в Карачаево-Черкесии ледник сошел на группу туристов. Два человека погибли. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.