Некоторые курортные города Крыма остались без света

Из-за веерных отключений часть крымских курортных городов осталась без света. Среди них – Ялта, Алушта, Керчь, Феодосия, Судак и еще три десятка поселков. Помимо этого, часть потребителей отключена от электроснабжения в Севастополе.

Как пояснили в энергоснабжающей компании, ограничения подачи электричества временные и продлятся до снижения нагрузок на сеть, вызванных аномальной жарой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.