Движение транспорта в районе "Лужников" закроют 20 июля

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16 июля, 19:30

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Некоторые курортные города Крыма остались без света

Некоторые курортные города Крыма остались без света

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Из-за веерных отключений часть крымских курортных городов осталась без света. Среди них – Ялта, Алушта, Керчь, Феодосия, Судак и еще три десятка поселков. Помимо этого, часть потребителей отключена от электроснабжения в Севастополе.

Как пояснили в энергоснабжающей компании, ограничения подачи электричества временные и продлятся до снижения нагрузок на сеть, вызванных аномальной жарой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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