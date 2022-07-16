В Тыве выпал снег. Причем осадки совсем не робкие. Эти кадры сделали местные жители в районе горного массива Монгун-Тайга.

На кадрах видно, как земля плотно покрыта снегом, а вокруг типичный зимний пейзаж. Подробнее – в сюжет телеканала Москва 24.

