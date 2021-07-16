В Туве ввели локдаун с запретом выхода на улицу

Туристам, планировавшим посетить Туву, придется отменить или перенести поездку. Власти республики вводят полный локдаун из-за коронавируса.

Там запрещается даже передвижение по улицам, кроме как по работе или неотложным делам. Дети до 14 лет могут выходить из дома только в сопровождении взрослых.

Закрываются торговые центры, рынки, салоны красоты, химчистки, ремонтные мастерские, бассейны и парки. Гостиницы могут принимать только тех, кто приехал в командировки. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.