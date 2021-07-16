Новости России: в Сочи пропали двое подростков

В Сочи почти 90 человек, в том числе Росгвардия, ищут двух подростков. Они ушли в поход в лес на горе Северной и не вернулись. Пока результатов нет. К поискам подключили вертолет Ка-32. С его борта спасателей высадили на горные склоны. Обследуют русла рек, скальные участки и лесной массив. На нескольких точках установили ретрансляторы для обеспечения постоянной связи в зоне проведения поиска.

Жители омской деревни получили ответ из Германии, куда жаловались на плохие дороги. Немецкие власти ответили, что ничем помочь не могут и не имеют права вмешиваться в работу местных властей в других странах. Ответ стал реакцией на письмо жителей деревни Верхний Карбуш канцлеру Ангеле Меркель. Они просили отремонтировать дорогу на главной улице. А обращение именно к властям Германии объяснили тем, что их деревня была основана русскими немцами, у многих жителей немецкие корни.

Жители Евпатории затаили дыхание. Ветер несет на город запах горелого мусора. Рядом с курортом горит гигантская свалка. Пока пожарные не могут справиться с огнем на мусорном полигоне. И ситуацию осложняют погодные условия. По прогнозам в Евпатории в ближайшие дни ожидается аномальная жара. Местные власти утверждают, что причиной пожара на свалке стал поджог и уже готовы объявить режим чрезвычайной ситуации.

В Северодвинске гаишники задержали пьяного водителя в одном носке. Сначала инспекторы преследовали автомобиль, который, виляя по дороге, пытался оторваться от полицейских. Когда машина оказалась в тупике, водитель бросил ее и побежал к реке. Догонять его пришлось уже на резиновой лодке, которую инспекторы одолжили у рыбаков. Когда нарушителя достали из воды, из одежды на нем был только один носок. На лихача завели дело. Ему грозят крупный штраф и лишение водительских прав.

На Саратов обрушились сильный ливень с ураганом. Ветер срывал крыши и рекламные щиты, валил деревья. В городские коммунальные службы поступило более 40 заявок об упавших стволах. В некоторых местах напора ветра не выдерживали стекла в окнах квартир и частных домов. После сильного ливня затопленными оказались несколько улиц Саратова. На трех маршрутах встали троллейбусы. На дорогах образовались километровые пробки.