Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют 17 и 18 июня

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16 июня, 23:00

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Новости часа: более 1 млрд рублей потребуется для восстановления Сочи после ливней

Новости часа: более 1 млрд рублей потребуется для восстановления Сочи после ливней

Новости часа: зарплаты в РФ могут вырасти на 10% по итогам мая и июня

В Волгоградской области кинотеатр остался без крыши из-за сильного ветра

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Новости часа: Путин даст оценки ситуации в мире на ПМЭФ 16 июня

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Работы ОГЭ по биологии, физики и истории аннулировали у 96 дагестанских школьников

Более 1 миллиарда рублей потребуется на восстановление инфраструктуры после ливней в Сочи, заявил мэр города Алексей Копайгородский.

Минздрав РФ эвакуировал 95 человек из медорганизаций Херсонской области после разрушения дамбы Каховской ГЭС, сообщил глава ведомства Михаил Мурашко.

США вложат средства, выделенные на помощь Украине, в производство алюминия для ракет и боеприпасов, заявили в Пентагоне.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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