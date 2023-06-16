Новости часа: более 1 млрд рублей потребуется для восстановления Сочи после ливней

Более 1 миллиарда рублей потребуется на восстановление инфраструктуры после ливней в Сочи, заявил мэр города Алексей Копайгородский.

Минздрав РФ эвакуировал 95 человек из медорганизаций Херсонской области после разрушения дамбы Каховской ГЭС, сообщил глава ведомства Михаил Мурашко.

США вложат средства, выделенные на помощь Украине, в производство алюминия для ракет и боеприпасов, заявили в Пентагоне.

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