Непогода обрушилась на Красноярск

В Красноярск пришла непогода. Местные жители делятся видео последствий. Ливень затопил многие районы города. В лужах глохли автомобили, чтобы объехать, приходилось выезжать на встречку.

Объемы воды жители сравнивают с водопадами, ливневка не справлялась. Кое-где даже размыло грунт. Помимо дождя был еще и град. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.