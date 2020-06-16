Тюмень накрыло тополиным пухом

В Тюмени обнаружили большое скопление пуха. Его в городе столько, что некоторые пейзажи больше напоминают зимние.

В некоторых местах массу тополиного пуха можно принять за сугробы. При этом дети от такой картины в восторге. Однако аллергики не разделяют такой радости. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

