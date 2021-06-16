В Краснодарском крае пока не будут вводить дополнительные ограничения из-за COVID-19

В Краснодарском крае пока не планируют вводить дополнительные ограничительные меры по коронавирусу, хотя число зафиксированных случаев COVID-19 растет. Сейчас ежедневно заболевают более 100 человек.

В регионе до 25 июня действует режим повышенной готовности. Жители и туристы должны носить маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию.

В Крыму ситуация хуже. По словам замминистра здравоохранения Антона Лясковского, о стабилизации речи не идет. В антилидерах Ялта – там заболевамеость выросла на 74%. Следом идут Алушта, Симферополь и Джанкойский район. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.