Казанского стрелка Галявиева доставили из Татарстана в Москву

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Казанского стрелка, которого обвиняют в нападении на школу, доставили из Татарстана в Москву. Ильназа Галявиева поместили в психиатрическое отделение СИЗО "Бутырка". В ближайшее время его отправят в НИИ имени Сербского для проведения судебно-психиатрической экспертизы.
В Рязани в автомобильной аварии погибла молодая девушка. Момент происшествия попал на камеру наружного наблюдения. На перекрестке в центре города водитель автомобиля Mercedes при повороте не уступил дорогу встречной машине и во внедорожник на большой скорости врезалась Honda Accord. Удар был такой силы, что одной из пассажирок Honda, 23-летней девушке, не помогли подушки безопасности. Она скончалась по дороге в больницу. Еще двух человек госпитализировали в тяжелом состоянии.
На Сахалине Росприроднадзор, спасатели и экологи ищут, откуда нефтепродукты попали в море. Испачканные мазутом водоросли выбросило на берег Татарского пролива недалеко от старой нефтебазы. По одной из версий, именно прохудившаяся емкость или трубопровод на объекте стали причиной загрязнения.
Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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