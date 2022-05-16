В Новосибирске прошел конкурс по украшению могил

Конкурс по украшению могил завершился в Новосибирске. Участники должны были за один час красиво оформить захоронение.

Выиграла команда из Омска, в основе их дизайна были живые растения. Победители получили 20 тысяч рублей.

Участники из Новосибирска сделали захоронение под урны с прахом женатой пары. А команда из Севастополя украсила могилу военного моряка золотом.

Конкурс прошел в парке "Каменка", там же в 2021 году провели соревнования по скоростному копанию могил. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.