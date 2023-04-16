На Камчатке шестой день продолжается расчистка после извержения вулкана Шивелуч. Работы ведутся силами сотрудников МЧС, местными оперативными и коммунальными службами.

Спасатели доставили в поселок Ключи 5 тонн бутилированной воды. Часть привезли в районную больницу, остальную воду передадут другим социально значимым объектам.

Всего за день из поселка было вывезено свыше двух тысяч кубометров снега с пеплом. А с начала работ, как сообщает МЧС, эта цифра составляет более 7 тысяч кубических метров.

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