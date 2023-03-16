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Паводки возникли в 59 субъектах РФ

Паводки возникли в 59 субъектах РФ

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В 59 регионах России возникли паводки. Известно, в Орловской области подтоплены 14 мостов. От воды пострадали дачи, придомовые территории, размыло несколько дорог. В Тульской области уровень рек поднялся на 3 сантиметра: затоплена трасса, движение по двум мостам пришлось закрыть.

В Саратовской области сотрудники МЧС спасли косулю. Дрейфующее на льдине животное заметили местные жители. Сотрудники службы с помощью веревок подтянули льдину к берегу, после чего косуля выбралась на сушу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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