Новости регионов: саперы стали взрывать лед на Алтае

Специалисты инженерно-саперного подразделения РВСН стали взрывать лед на Алтае. Сначала саперы провели подготовку, замерили толщину ледяного покрова. Чтобы сделать четыре точечных подрыва, они применили около 150 килограммов тротила. Таким образом они освобождают путь талой воде. Это необходимо, чтобы избежать паводка и подтопления поселков, находящихся на берегах.

Оригинальный способ переправки через разлившуюся реку придумали в Пензенской области. Шестеро человек забрались в ковш трактора, после чего тот переехал через поток воды, который скрыл дорогу.

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