Пункты обогрева организовали на дорогах Краснодарского края

Режим повышенной готовности введен в Краснодарском крае из-за снегопада, ливня и града. Он продлится до 17 февраля.

Власти приняли решение организовать пункты обогрева на дорогах, так как установилась аномальная холодная температура для данного региона. Это произошло из-за североатлантического циклона.

Известно, что в Сочи сугробы выросли до 60 сантиметров, а в Туапсе выпало 40% месячной нормы осадков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.