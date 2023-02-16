Участок Некрасовской линии закроют с 17 по 19 февраля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08:00

Новости

Пункты обогрева организовали на дорогах Краснодарского края

Пункты обогрева организовали на дорогах Краснодарского края

Новости регионов: сотрудники ГИБДД спасли жизнь ребенку в Саратове

Украинская армия нанесла удар по Донецку из РСЗО "Смерч" впервые за 9 месяцев

Новости часа: 17 стран НАТО и Швеция создадут общую сеть спутниковой разведки

Новости часа: ВС РФ уничтожили склад боеприпасов в Харьковской области

ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО

Десять лет прошло с момента падения метеорита в Челябинске

Новости часа: ВСУ выпустили три снаряда калибром 155 мм по Донецку

Российская система ПВО сбила американскую ракету AGM-88 HARM в ДНР

С момента падения метеорита в Челябинске прошло 10 лет

Режим повышенной готовности введен в Краснодарском крае из-за снегопада, ливня и града. Он продлится до 17 февраля.

Власти приняли решение организовать пункты обогрева на дорогах, так как установилась аномальная холодная температура для данного региона. Это произошло из-за североатлантического циклона.

Известно, что в Сочи сугробы выросли до 60 сантиметров, а в Туапсе выпало 40% месячной нормы осадков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
регионыпогодавидеоНикита ПименовАнастасия БородинаДарья Крамарова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика