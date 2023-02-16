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Новости регионов: сотрудники ГИБДД спасли жизнь ребенку в Саратове

Новости регионов: сотрудники ГИБДД спасли жизнь ребенку в Саратове

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Сотрудники ГИБДД спасли жизнь ребенку в Саратове. Отец мальчика обратился к инспекторам ДТП за помощью – его четырехлетний сын тяжело дышал и периодически терял сознание. Полицейские решили не ждать реанимобиль и доставили малыша вместе с родителями и сестрой в одну из городских больниц на патрульном автомобиле. По словам врачей, именно оперативность инспекторов помогла сохранить мальчику жизнь.

Лавина завалила трассу на Сахалине. Более 30 кубометров снега сошли на дорогу и полностью перегородили проезд. Затор в обе стороны растянулся на несколько километров. Чтобы оперативно расчистить путь, пришлось привлекать спецтехнику.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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