Новости регионов: в Якутии зафиксировали -62 градуса

Минус 62 градуса зафиксировали на метеостанции в Якутии. Как заявили синоптики, аномальные морозы пришли в регион надолго. Из-за экстремальных холодов на дистанционное обучение переходят школы. Жителей предупредили об опасности длительного нахождения на улице.

На заправке в Норильске загорелся автомобиль. По данным МЧС, огонь вспыхнул внизу машины. Пламя удалось быстро потушить, никто не пострадал. Точные причины инцидента устанавливают специалисты.

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