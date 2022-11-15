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Новости регионов: автомобильное движение через Харибский перевал в Дагестане восстановлено

Новости регионов: автомобильное движение через Харибский перевал в Дагестане восстановлено

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Автомобильное движение через Харибский перевал в Дагестане полностью восстановили. Ранее из-за снегопадов трассу пришлось перекрыть. Из-а большого количества снега сотрудники коммунальных служб не успевали чистить дорогу. Чтобы избежать ДТП и попадания машин в заносы, власти запретили проезд.

Опасного преступника удалось ликвидировать полицейским в Анапе. Мужчина напал с ножом на сотрудников МВД, когда к нему пришли отключать электроэнергию за неуплату. Он ранил двух полицейских и забаррикадировался. Стрельба продолжалась больше 3 часов. Стрелка ликвидировали. Пострадавшие полицейские находятся в больнице. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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