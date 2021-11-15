Масочное дерево появилось в Сочи

На площади Свободы в Сочи появилось масочное дерево.

По словам местных жителей, к дереву прикреплены маски, которые может взять каждый желающий, если средства защиты с собой нет, а зайти куда-то нужно.

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