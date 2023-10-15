15 октября, 09:45Новости
Новости регионов: синоптики предупредили об угрозе наводнения в Петербурге
В Петербурге ожидают мощного удара циклона Тино. На дамбе, которая защищает жителей от резкого подъема воды, закрыли все затворы. Помимо обильных дождей, синоптики предупреждают о штормовом ветре.
В Сочи вернулось тепло, и люди сразу же отправились на пляжи. На курорте солнечно. Температура в воскресенье, 15 октября, поднимется до 25 градусов. По прогнозам синоптиков, бархатный сезон в самом популярном курорте России продлится как минимум неделю.
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