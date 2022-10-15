У Белгородских школьников раньше срока начались осенние каникулы. Официально они объявлены с 17 октября. Это сделали ради безопасности. Регион периодически оказывается под обстрелами. Так, накануне часть города осталась без света из-за пожара на ТЭЦ, вызванного попаданием снаряда. Восстановить электроснабжение удалось к вечеру. В четверг повреждения получила многоэтажка, а часть нарезывавшегося снаряда упала неподалеку от лицея.

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