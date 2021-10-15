Новости России: шторм разрушил пляжи в Лазаревском районе Сочи

Пятибалльный шторм разрушил пляжи в Лазаревском районе Сочи. Стихия разгулялась настолько, что в море смыло прибрежное кафе. По словам местной администрации, чинить все это собираются за счет тех, кто пользуется набережными.

В Ленинградской области удалось снять северное сияние. На кадрах видно, как в небе сквозь тучи пробиваются зеленые вспышки. Так далеко от крайнего севера сияние видно редко. Его вызвала мощная магнитная буря. Такую красоту в Ленинградской области наблюдали несколько ночей подряд.