В Иванове свадебный кортеж проехал по городу со стрельбой. При этом он не вызвал внимания полицейских.

Свадьбу праздновали очень громко: вылезали из машин, которых было около 20, выезжали на встречную полосу, стреляли в воздух.

На кортеж в итоге пожаловались в полицию.

По факту произошедшего УМВД России по Ивановской области организовало проверку.

"Оперативные службы полиции ведут работу по установлению личностей участников запечатленного на видео проезда. В ближайшее время по итогам проверки будет принято процессуальное решение", – отметили в ведомстве.

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