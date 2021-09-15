В Саратовской области начали проверять законность доходов безработных миллионеров

В Саратовской области начали выяснять, откуда у безработных миллионеров берутся такие деньги. Власти проверяют законность доходов людей, которые не ведут никакой официальной деятельности, но при этом приобретают дорогостоящие объекты.

Уже нашли порядка 40 человек, которые оформили имущество на десятки миллионов рублей только за прошедший год.

Теперь профильные структуры будут разбираться, законно ли были получены эти деньги. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.