Отделения ФНС стали открываться в новых регионах РФ

Более 60 офисов управлений и инспекций Федеральной налоговой службы открыты в новых регионах страны. Там жители могут получить доступ к сервисам и мерам поддержки. Об этом рассказал руководитель ФНС Даниил Егоров на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Как подчеркнул председатель правительства, стоит важная задача – создать все условия для бизнеса и людей, которые работают на этих территориях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.