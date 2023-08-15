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11:45

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Отделения ФНС стали открываться в новых регионах РФ

Отделения ФНС стали открываться в новых регионах РФ

Спецборт МЧС прибыл в Махачкалу для перевозки пострадавших при взрыве на заправке

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Более 60 офисов управлений и инспекций Федеральной налоговой службы открыты в новых регионах страны. Там жители могут получить доступ к сервисам и мерам поддержки. Об этом рассказал руководитель ФНС Даниил Егоров на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Как подчеркнул председатель правительства, стоит важная задача – создать все условия для бизнеса и людей, которые работают на этих территориях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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