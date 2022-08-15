МЧС опровергло информацию о падении легкомоторного самолета под Серпуховом. Ранее в Сети появилась информация, что самолет упал на проезжую часть.

Как рассказали в подмосковном главке МЧС, у машины заглох двигатель и она выкатилась за пределы взлетно-посадочной полосы. У самолета надломилось шасси и деформировался винт. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.