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15 июля, 07:45

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Новости регионов: мощная ночная гроза прошла в Твери

Новости регионов: мощная ночная гроза прошла в Твери

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В Твери в ночь на 15 июля прошла мощная гроза. Местные жители засняли яркие молнии, вспышки были видны и над многоэтажками, и в частном секторе. Причиной стала сорокаградусная жара, которая стояла накануне. Раскаленный воздух, поднимаясь и остывая, вызвал формирование кучево-дождевых облаков.

Тем временем в Новокузнецке непогода вызвала серьезные перебои с электричеством. Город накрыл ливень с сильным ветром, который повалил деревья и повредил линии электропередачи. Без света остались около 3 тысяч домов, включая частные строения, многоэтажки и социальные учреждения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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