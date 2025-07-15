Новости регионов: мощная ночная гроза прошла в Твери

В Твери в ночь на 15 июля прошла мощная гроза. Местные жители засняли яркие молнии, вспышки были видны и над многоэтажками, и в частном секторе. Причиной стала сорокаградусная жара, которая стояла накануне. Раскаленный воздух, поднимаясь и остывая, вызвал формирование кучево-дождевых облаков.

Тем временем в Новокузнецке непогода вызвала серьезные перебои с электричеством. Город накрыл ливень с сильным ветром, который повалил деревья и повредил линии электропередачи. Без света остались около 3 тысяч домов, включая частные строения, многоэтажки и социальные учреждения.

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