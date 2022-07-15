Черное море покраснело в районе Анапы

В районе Анапы покраснело Черное море. Видео и фото выложили в соцсетях туристы. Местных жителей это не испугало. По их словам, в Анапе это частое явление после шторма.

Не опасно ли купаться в такой воде? Ситуацию прокомментировала руководитель научно-исследовательского морского биологического центра Ирина Матасова. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.