Власти Крыма не исключили введение обязательной вакцинации для туристов

Жители Крыма просят главу региона ужесточить правила для въезда туристов: говорят, их слишком много, и они не соблюдают антиковидные правила. Власти полуострова не исключают введение обязательной вакцинации для гостей. Однако пока что в очередной раз просят всех соблюдать масочный режим в общественных местах.

На полуострове в третий раз за неделю зафиксировали антирекорд по заболеваемости коронавирусом. Некоторые считают, что при такой статистике турсезон пора закрыть. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.