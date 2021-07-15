Новости России: в Якутии пожарные применяют новые разработки в борьбе с огнем

В Якутии, где бушуют лесные пожары, для борьбы с огнем применяют все более изощренные способы. Приходиться учитывать то, что к местам, которые охвачены пламенем, добраться порой кроме как по воздуху просто невозможно. Пожарные авиалесохраны прыгают с парашютом или спускаются на специальном тросе. Приземляться часто приходится прямо на кроны деревьев.

Гостиницы на курортах Кубани не будут выселять не привившихся в течение трех дней туристов. На подобные меры у отелей просто нет полномочий. Клиентам, которые подписали согласие на вакцинацию, но нарушившие его, грозит штраф до 30 тысяч рублей. А вот контролем и взысканием денег должны заниматься совсем другие органы.

В Тюмени "Газель", двигаясь задним ходом, сбила женщину с коляской, в которой были двое детей. Всех из затащило под грузовик и проволокло по асфальту. Момент происшествия сняла камера видеонаблюдения. Только, когда водитель услышал крики прохожих, он остановился. И теперь не может объяснить полицейским, как не заметил прохожих.

В Волгограде шестилетний мальчик унес из дома 275 тысяч рублей. Малыш взял деньги, которые семья копила на ремонт и ушел гулять. Ребенка, у которого из кармана брюк виднелась пачка 5-тысячных купюр, заметил участковый. Только, когда мальчика с деньгами вернули домой, бабушка узнала о его исчезновении. Выяснилось, что пенсионерка является опекуном парня, а также его двух сестер и брата.

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