Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют 17 и 18 июня

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15 июня, 19:45

Общество

Новости часа: около 70 предприятий в новых регионах восстановят в этом году

Новости часа: около 70 предприятий в новых регионах восстановят в этом году

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Новости часа: СВО не повлияла на военно-техническое сотрудничество РФ с другими странами

Новости часа: воздух в столице 15 июня прогрелся до 26,3 градуса

Почти все пляжи в Сочи снова открыли для купания

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около 70 предприятий в новых регионах восстановят в этом году. Об этом заявил вице-премьер – глава Минпромторга Денис Мантуров.

Выпускные для школьников из приграничных районов Белгородской области пройдут дистанционно. Об этом сообщили власти.

Власти Москвы могут принять решение по проекту и реализации МЦД-5 уже осенью этого года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

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