Новости часа: около 70 предприятий в новых регионах восстановят в этом году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около 70 предприятий в новых регионах восстановят в этом году. Об этом заявил вице-премьер – глава Минпромторга Денис Мантуров.

Выпускные для школьников из приграничных районов Белгородской области пройдут дистанционно. Об этом сообщили власти.

Власти Москвы могут принять решение по проекту и реализации МЦД-5 уже осенью этого года. Об этом рассказал Сергей Собянин.