Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют 17 и 18 июня

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15 июня, 15:45

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Ассоциация туроператоров России прокомментировала погоду в Сочи

Ассоциация туроператоров России прокомментировала погоду в Сочи

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В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение. В прогнозах синоптиков – дожди, грозы и град.

Из-за ливней в Хостинском районе река Мацеста вышла из берегов. По последним данным, повреждены больше 20 домов. С некоторых улиц вода не ушла до сих пор.

Как сообщает Ассоциация туроператоров России, отдыхающие не спешат отменять бронь на сочинских курортах из-за непогоды. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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