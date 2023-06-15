Ассоциация туроператоров России прокомментировала погоду в Сочи

В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение. В прогнозах синоптиков – дожди, грозы и град.

Из-за ливней в Хостинском районе река Мацеста вышла из берегов. По последним данным, повреждены больше 20 домов. С некоторых улиц вода не ушла до сих пор.

Как сообщает Ассоциация туроператоров России, отдыхающие не спешат отменять бронь на сочинских курортах из-за непогоды. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.