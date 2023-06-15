Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют 17 и 18 июня

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Синоптики спрогнозировали дожди и град в Сочи в ближайшее время

Синоптики спрогнозировали дожди и град в Сочи в ближайшее время

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В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение. В прогнозах синоптиков – дожди, грозы и град.

Из-за ливней в Хостинском районе река Мацеста вышла из берегов. По последним данным, повреждены больше 20 домов. С некоторых улицах вода не ушла до сих пор.

Как сообщает Ассоциация туроператоров России, отдыхающие не спешат отменять бронь на сочинских курортах из-за непогоды. Много ли туристов в Сочи в данный момент?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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