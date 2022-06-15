На Симферополь обрушился мощный ливень

Ливни обрушились на Симферополь. Под воду ушли несколько районов города. Обильные осадки сопровождались сильным ветром. Непросто пришлось водителям – помимо опасности гидроудара, на дорогах резко упала видимость. Непогода застала врасплох и пешеходов – людям пришлось пробираться практически через реки.



Похожая ситуация на Кубани. До 16 июня действует штормовое предупреждение. В регионе тоже разгулялись ливни. Больше всего пострадали населенные пункты Джубга и Горское. На дорожных укреплениях образовались водопады. Бурными потоками сносило заборы частных домов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.