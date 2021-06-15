Болельщикам в Петербурге напомнили о необходимости соблюдения масочного режима

Из-за Чемпионата в Петербурге много туристов. Кафе и рестораны переполнены, болельщики гуляют с ночи до утра. Пресс-секретарь Фестиваля UEFA EURO-2020 Евгения Заславская напомнила о необходимости соблюдения масочного режима.

"Мы закупили еще 100 тысяч масок для наших гостей. Если у вас нет своей маски с собой, можно попросить у наших волонтеров на входе или на информационных стойках. Волонтеры теперь напоминают постоянно о необходимости использования маски, также мы об этом напоминаем в своих социальных сетях, на всех ресурсах", – рассказала Заславская.

Она также добавила, что на территории деревни установлены санитайзеры, которыми также можно пользоваться. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.