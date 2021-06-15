Болельщикам рассказали об ограничениях в Петербурге

Из-за Чемпионата в Петербурге много туристов. Кафе и рестораны переполнены, жители и гости города гуляют с ночи до утра.

Подробнее о том, какие ограничения действуют в Петербурге для болельщиков, – в сюжете телеканала Москва 24.