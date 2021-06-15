В Петербурге с 17 июня введут новые ограничения из-за роста заболеваемости COVID-19

Из-за роста заболеваемости российские регионы ужесточают карантинные меры. В Петербурге проводят рейды в транспорте, ресторанах и кафе. А с 17 июня они будут работать только как объекты питания, без развлекательных мероприятий, там закроют также детские комнаты.

Прекратят обслуживание фуд-корты, за исключением тех, что находятся на вокзалах, в аэропортах, на автозаправочных станциях, а также тех, которые работают на доставку. Рестораны будут закрывать двери с 02:00 до 06:00, при этом работа навынос, в номера гостиниц и доставка на дом останутся.

Максимальное количество посетителей культурных и зрелищных мероприятий не должно превышать 3 тысяч человек, а в фан-зонах Чемпионата Европы будут продавать только напитки. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.