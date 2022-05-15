Новости России: подтопления в Нижнем Новгороде и пожары в Горном Алтае

Лодка не помешала бы жителям Нижнего Новгорода. После затяжных ливней на уходящей неделе город превратился в Венецию, жители в соцсетях активно делятся видео затопленных улиц.

В Горном Алтае горит гектар леса в районе Телецкого озера. Огонь уже в километре от села. Сейчас там создают просеку, чтобы остановить пламя. В ликвидации возгорания участвуют более ста человек, в том числе и добровольцы.

В Томске загорелся крупный спортивный комплекс. Огонь охватил две с половиной тысячи квадратных метров. На место ЧП прибыли 24 пожарных расчета.

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