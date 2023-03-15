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Новости регионов: паводки возникли в Курской и Воронежской областях

Новости регионов: паводки возникли в Курской и Воронежской областях

Российские средства ПВО сбили три ракеты над Белгородом в ночь на 15 марта

Курортный сбор в Петербурге планируют ввести с 1 августа

Новости часа: один человек госпитализирован после взрыва автомобиля в Мелитополе

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Новости регионов: штормовое предупреждение объявили в горах курорта "Красная Поляна"

Жители одной из деревень в Курской области рассказали о подтоплении переправы, которая служит основной дорогой в другие населенные пункты. Дело в том, что в деревне нет ни магазинов, ни аптек, ни дороги. Жители сами положили несколько досок, чтобы был путь через реку, но весной и осенью переправу подтапливает.

Паводок в Воронежской области затопил несколько деревень. Чтобы добраться до дома, двое подростков решили использовать надувной матрас. Судя по комментариям под видео, которое опубликовали в Сети, дети успешно вернулись домой.

Мальчика, пострадавшего от взрыва газа в Забайкалье, отправят на лечение в Москву. Взрыв газа произошел в жилом доме 9 марта. Ребенок получил множество травм и ожогов. Оценив состояние пациента, врачи приняли решение передать его коллегам из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Москвы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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