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В Запорожской области отладили работу Госавтоинспеции по регистрации транспорта

В Запорожской области отладили работу Госавтоинспеции по регистрации транспорта

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В Запорожской области отладили работу Госавтоинспеции по регистрации транспорта и выдаче водительских документов. Два межрайонных регистрационно-экзаменационных отдела открыты в данном регионе, здания оборудованы всем необходимым.

Сообщается, что специалисты подразделения приняли более 2,5 тысячи заявлений на замену водительских удостоверений в январе 2023 года. Еще около двух тысяч автовладельцев поставили свои машины на учет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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