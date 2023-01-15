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Новости регионов: человек погиб в результате пожара на рынке под Самарой

Новости регионов: человек погиб в результате пожара на рынке под Самарой

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Один человек погиб при пожаре на рынке в Самарской области. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по региону. Торговые павильоны в городе Кинель загорелись этой ночью. Огонь удалось взять под контроль, сейчас горение локализовано. В тушении участвуют почти 100 человек и различная техника. Привлекли даже пожарные поезда.

В Смоленске ребенок упал в открытый люк. Это случилось возле строящегося торгового центра в Заднепровском районе. Как рассказала в соцсетях мать мальчика, он "чудом вылез, пришел домой мокрый по шею". Женщина требует наказать тех, кто оставил люк открытым и не огородил опасную зону. Прокуратура Смоленской области начала проверку.

Авария с участием шести автомобилей впечатлила жителей Екатеринбурга. Началось все с того, что 59-летняя водитель "Лексуса" въехала в "Ладу Гранта", которая припарковалась для отгрузки товара. От удара машина протаранила другую "Ладу", а та влетела в "Фольксваген".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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